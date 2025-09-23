ＥＸＯ（エクソ）メンバーであり、ＥＸＯ−ＣＢＸ（−チェンベクシ、以下ＣＢＸ）としても活動するシウミン・ベクヒョン・チェンと、所属事務所のＳＭエンターテインメント（以下、ＳＭ）間での契約紛争の１回目となる調停が２３日、ソウル東部地方裁判所で行われ、意見が決裂したと現地メディアのイーデイリーなどが報じた。

記事によると裁判所は１日、双方が提起した契約履行請求訴訟・精算金請求訴訟をまとめて調停に回付したという。

同メディアは、非公式で行われた今回の調停には両者ともに代理人が出席し、３０分ほどで終了したと伝えた。また裁判所は意見決裂により、２回目の調停を１０月２日に行うと指定したという。

ＣＢＸは２０２３年「ＳＭが収益金の精算資料を適切に提供しないなど、不公正な行為を続けてきた」と主張し、専属契約解除を通知するとともに、ＳＭを公正取引委員会に提訴。そして双方は、専属契約は維持しつつ３人の個人活動はベクヒョンが設立したＩＮＢ１００で独自に行うことで合意し、対立を収拾した。

しかし、ＳＭはその後「個人活動の売り上げ（１０％）を支払うという約束が守られていない」として、ＣＢＸ側を訴訟する。これに対しＣＢＸ側は、ＳＭがインターネットサービス企業のカカオを通じて、音盤流通手数料率を通常水準より低い５．５％で保証するという約束を守らないまま、個人売上高の１０％を要求するのは不当だとして、精算金請求訴訟で対抗した。

今回の訴訟価額は、約６億ウォン（約６千万円）にも達するという。

ＥＸＯは９月２０日、メンバー最年少のセフンが除隊し、全員が兵役を終了。１２月には音楽界へカムバックすることを予告している。