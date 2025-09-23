不倫をしている人は「妻と別れて君と一緒になる」と甘い言葉で誘惑し、禁断の恋を楽しんでいますが、もし奥さんにバレて離婚することになった場合、果たして本当に幸せになれるのでしょうか？ それ相応の罰を受けることになるため、思い描いていた幸せは手に入らないことが多いようで……。今回は、不倫相手と再婚したもののうまくいかなかった話をご紹介いたします。

慰謝料の支払いで金欠に

「不倫がバレて妻とは離婚することになりました。そして不倫相手だった彼女と再婚する話になったのですが……。不倫がバレたことで、妻にがっつり慰謝料を請求され、微々たる貯金もすっからかんに。職業柄、給与は高いほうだったけど、趣味にお金を使っちゃってたし慰謝料も高額だったので、今後の生活が不安になるくらいお金がなくなってしまったんです。そのことを知った彼女が『600万払ったらもう貯金がないの!?』と見下した言い方をしてきてカチンときてしまい、喧嘩に発展……。

とりあえずは関係を修復して再婚することができたけど、やっぱり結婚生活は金銭的に苦しく、喧嘩が耐えずに2年足らずで離婚することになりました」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 不倫から始まる恋って、たいていうまくいきませんよね。不倫という禁断の恋だから燃え上がっただけで、いざ2人の生活が始まると思い描いていた生活は手に入らないもの。慰謝料や養育費の支払いなどがあると、金銭面で苦労することも多いですしね……。奥さんを裏切っておいて自分だけ幸せになろうとするのは、考えが甘いでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。