U16女子日本代表が中国代表に21点差勝利…竹内みやが23得点、アジアカップ グループフェーズ2連勝

9月23日、マレーシアで開催中の『FIBA U16女子アジアカップ2025』グループフェーズ第2戦で、U16女子日本代表（FIBAガールズランキング6位）が中国（同18位）と対戦した。

試合は序盤からシーソーゲームとなるなか、日本は竹内みや（桜花学園高校）らがスピードを武器にリングへアタックし得点を重ねていく。14－18で迎えた第2クォーターでは、一時6点差をつけられるも6－0のランで盛り返し、35－32とリードで前半を終えた。

後半に入ると日本はさらに攻勢を強め、細澤幸生（大阪薫英女学院高校）や竹内の得点、さらには権藤寧々（聖カタリナ学園高校）の連続3ポイントなどで一気に突き放しにかかる。59－44と15点リードで迎えた第4クォーターにはさらに点差を広げることに成功。終盤に細澤が負傷交代するアクシデントに見舞われながらも、最終スコア78－57で日本がグループフェーズ2連勝を果たした。

勝利した日本は竹内が23得点6リバウンドをマークし、細澤は16得点10リバウンドとダブルダブルを達成。権藤と安井穂香（四日市メリノール学院中学校）もそれぞれ10得点を挙げた。

宮崎早織や馬瓜エブリンらを擁した2011年以来となる優勝を目指す日本は、グループフェーズで中国代表、シリア代表（同56位）、ニュージーランド代表（同24位）と同じグループB。次戦は24日17時30分からニュージーランドと対戦する。

■試合結果



中国代表 57－78 日本代表



CHN｜18｜14｜12｜13｜＝57



JPN｜14｜21｜24｜19｜＝78





