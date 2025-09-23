おば見え確定!? 盛れない原因は“眉”だった【大人世代のNG眉メイク】
どんなに丁寧にメイクしても「なんだか盛れない」「アカ抜けない」といった悩み、実はファンデやリップではなく“眉”が原因かもしれません。眉は顔全体の印象を決める超重要パーツ。特に大人世代は、昔の流行眉のままアップデートできていないことが多く、それが“おば見え”を加速させる最大の要因になっているんです。そこで今回は、大人世代がやりがちなNG眉メイクと、若見えにつながる改善ポイントを紹介します。
おば見え確定！細すぎ＆カーブ眉
かつて一世を風靡した「細眉」や「強めのカーブ眉」。実は今のトレンドからは完全に逆行しています。細眉は顔全体をキツく見せ、老け感を助長してしまうのです…。
大人世代が取り入れるなら、ふんわり太めで直線的なナチュラル眉が正解。眉山の角度を控えめに整えるだけで、驚くほど印象が柔らかくなり、若見え効果も抜群です。
怖見え注意！濃すぎ眉頭
大人世代に多いのが「眉頭を濃く描きすぎる」NGパターン。ペンシルでゴリゴリ描き込むと、眉だけが悪目立ちして怖い印象になってしまいます…。
今っぽい眉を作るには、眉頭はふんわりグラデーションを意識して仕上げるのがポイント。パウダーやスクリューブラシで軽くぼかすと抜け感が生まれ、自然な立体感もプラスされます。柔らかく優しげな雰囲気を引き出して、顔全体の印象を一気にアップデートしましょう。
古見えまっしぐら！強アーチ眉
昔は人気だった“キリッとしたアーチ型眉”。でも今は、角度をつけすぎると一瞬で“古顔”に見えてしまうリスクが…。
大人世代がトレンド感を出すには、眉山をなだらかにして直線的なラインを意識すること。フェイスラインにも自然になじみ、洗練された雰囲気を演出できます。眉メイクを少し調整するだけで、一気に今っぽいアカ抜け顔へと進化できるのです。
眉を変えれば−５歳見えも叶う！
メイクに力を入れても「盛れない」と感じるなら、まずは眉を見直すのが正解。今回挙げた３大NGを改善するだけで、本当に５歳若返ったようなアカ抜け効果が得られるでしょう。ぜひ今日から“今っぽ眉”にアップデートしてみてくださいね。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AI（ChatGPT）を利用して作成しています