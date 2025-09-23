新潟市南区の『白根グレープガーデン』も多くの家族連れなどでにぎわっていました。こちらでは1年を通して果物狩りができますが、今の旬はブドウと梨。ブドウはシャインマスカットなど6品種を摘み取ることができます。



■訪れた人

「(Q.ブドウを取ってみてどうだった？)楽しかった。いっぱいブドウが食べたくて来ました。山のように、みんなでお腹いっぱいになるくらい取りたいです。」



さらに、梨のエリアに行ってみると－



■訪れた人

「これ大きい！」

「(Q.何個取りましたか？)1，2，3，4，5個！」



こちらの家族連れが取っていたのは、人気の品種「あきづき」。



■訪れた人

「家で家族でおいしく食べたいですね。」



■白根グレープガーデン 笠原誠さん

「行楽の秋ということで、これからまだまだ後半のブドウがたくさん種類ございますので、ワクワクドキドキしながら選びながら取っていただけたらと思います。」