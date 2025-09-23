2024年に国の重要無形民俗文化財に指定された、薩摩川内市の伝統行事、川内大綱引が22日の夜、開催され、約3000人の男衆が熱い戦いを繰り広げました。2025年は、「大綱を運ぶ最大のパレード」として綱を運ぶ人数でのギネス世界記録に挑戦し、見事達成しました。



420年以上の歴史を持つ川内大綱引は、2024年に国の重要無形民俗文化財に指定された薩摩川内市の伝統行事です。関ヶ原の戦いで島津 義弘が武士の士気を高めるために始めたとされています。





当日、練って作り上げた長さ365メートル、重さ約7トンの綱を上方と下方に分かれた「引き隊」が一斉に引き合います。川内大綱引の特徴の一つ、「押し隊」と呼ばれる男衆。相手の体勢を崩そうと体と体を激しくぶつけ合います。膠着状態が続きましたが、開始から約1時間半後。太鼓の合図と同時に上方が一気に綱を引き寄せました。攻防の末、上方が見事勝利を収めました。(上方・落竜昇大将)「大小路上方の皆さんが一致団結して力を貸してくれたおかげ。最高の綱引きでした」(親子)(親)「自分は久々出たが楽しかった。大きくなったら出てください」(子)「はい」(子)「(お父さんは)かっこいい」また、2025年は戦いの前に782人が一丸となって大綱を担いで会場まで運びました。「大綱を運ぶ最大のパレード」として川内大綱引はギネス世界記録に見事認定されました。(川内大綱引保存会・橋口知章会長)「伝統ある綱引きなので、日本のみならず世界にアピールしていきたい」新たな歴史をつくった川内大綱引。会場は、これまでにない熱気に包まれていました。