【心理テスト】大胆？臆病？100万円の使い道でわかる「本当の性格」
あなたは自分の「本当の性格」をわかっていますか？ それでは簡単な心理テストにトライしてみましょう！
突然100万円が手に入った！その使い道は？
（１）家族や友人に食事を奢る
（２）欲しかったものを買う
（３）贅沢三昧の旅行をする
（４）全額貯金する
（１）家族や友人に食事を奢る
家族や友人に食事を奢ると答えたあなたは「寂しがり屋」な一面があります。よりよい人間関係を保ち、感謝の気持ちを忘れない性格ですが、裏を返せば、人に好かれる自信がないため、誰かに喜んでもらうことで自分という存在をアピールしているのです。
（２）欲しかったものを買う
欲しかったものを買うと答えたあなたは「自意識過剰」な一面があります。なにごとにも縛られず、自由な発想を持っている反面、本当は他人が自分のことをどう見ているのか気になって仕方がない性格です。普段から過去の武勇伝を語ったり自慢話をしたりなど、つい見栄を張ることが多いのかもしれません。
（３）贅沢三昧の旅行をする
贅沢三昧の旅行をすると答えたあなたは「自己愛が強い」と言えるでしょう。社交的で躍動感もあるあなたは、誰とでも親しくなれるタイプですが、本当は自分のことが何よりも大切。いざとなると自分を最優先するところがあり、周りから自分勝手だと思われることもあるでしょう。
（４）全額貯金する
全額貯金すると答えたあなたは「心配性で臆病」な一面があります。常に大人の対応を心がけていて真面目な性格ですが、堅実すぎるために、心配性で何をするにも石橋を叩いて渡らなければならないタイプです。後先ばかりを考えすぎて、大胆な行動ができないタイプと言い換えることができるでしょう。
「こんな一面があったのか」と驚いた人は意外と多いのでは？ 今回の結果を心に留めて、普段の生活に活かしてみてくださいね。
