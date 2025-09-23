彼との曖昧な関係に終止符を！ 答え次第で「脈ありor脈なし」がわかる質問３つ
「付き合ってるわけじゃないけど、いい感じ。でも、進展しない…」
そんな“曖昧な関係”に悩んでいる女性は少なくありません。でも、男性の本音が見えないと、自分から動くのも怖いもの。そこで今回は、彼の気持ちを見極めるために使える【答え次第で「脈ありor脈なし」がわかる質問】を３つ紹介します。
「もし今、彼女を作るとしたらどんな人がいい？」
恋愛系の話題に自然と入れる質問の王道がこれ。「どういう子がタイプ？」ではなく、“今、付き合うなら”という時点の話にするのがポイントです。
「この前言ってた〇〇、どうなった？」
“会話をどれだけ覚えてくれているか”は、あなたへの関心度を表すバロメーター。例えば「前に言ってた仕事の面接、どうだった？」など、以前に彼が話していた内容をあえて聞いてみて。
覚えていてくれて、さらに詳しく話してくれるなら、あなたに心を開いている証拠。一方、「え？そんな話したっけ？」と流された場合は、会話を“流している”可能性が。恋愛対象としては見られてないでしょう。
「この前、男友達と〇〇行ってきたんだ〜」
ちょっと駆け引き要素のあるテクですが、効果は抜群。さりげなく“他の男性の存在”をちらつかせたときの彼の反応には、正直な感情が表れやすいんです。
「え、誰と？」「男？」と興味津々で聞いてきたら、あなたを独占したい気持ちがにじんでいる証拠。逆に「へ〜、楽しそうじゃん」と無関心だった場合、恋愛対象としての温度感は低めかもしれません。あくまで“軽く”出すのがコツなので、重くなりすぎないよう注意しましょう。
男性の気持ちが見えない時、直接「私のことどう思ってるの？」と聞くのは勇気がいるもの。そんな時は、今回挙げた質問で男性の反応を観察してみてくださいね。
