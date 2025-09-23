「霜降り明星」の粗品（32）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「チョコレートプラネット」松尾駿（43）の騒動について言及する場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「チョコプラ松尾の騒動」を取り上げた。

10日にYouTube「チョコプラのウラ」にアップされた動画で、松尾は「アインシュタイン」稲田直樹を中傷したネットユーザーを、相方・長田庄平とともに苦言を呈していた。すると、松尾は「俺がずっと提唱している誹謗（ひぼう）中傷に関してだけど。芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。“素人が何発信してんだ”ってずっと思ってて」と持論を展開。これが物議をかもし、謝罪していた。

この件について、粗品は「松尾さん、あんた間違ってるよ!」と一言。「素人というか、もう神様じゃないですか。芸人が一番下なんですから。芸能人が“偉い”なんてないですよ」といい「松尾さん、ダメですよ!次会ったときに怒らなあかん。みなさん、安心してください。僕が怒っておきますから」と語っていた。