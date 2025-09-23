千葉県木更津市の住宅にサルが出没しました。住人が目の前にいる中、サルがとった驚きの行動とは！?

器用に網戸に手をかけ、開けようとしているのは、サル。さらに、ジャンプして網戸をスライド。少し大人しくなったと思った次の瞬間！家に入れると思ったのでしょうか、窓に向かって突進してきました。

今月16日、千葉県木更津市の住宅に突如姿を現したサル。この家に住む人に話を聞くと…

撮影者

「（サルは網戸を）このようにしていた。これが一番怖かった。『網戸が開けられちゃう』と思って」

窓ガラスには突進された跡が。庭のトマトはサルが再び来ないように撤去したといいます。

撮影者

「（サルを）見つけたときは動物園気分で『かわいい』と思って。ここに25年住んでいるが初めて見た。目が合って（サルが）トマトを食べているときだったから（トマトを）取られると思ったんですかね。急に狂暴になって網戸を開けたりしだしたから。怖いですね、来ないでほしい」

木更津市では今月14回にわたりサルの目撃情報があり、家の戸締りの強化や、サルに出会った際は目を合わさず近づかないよう注意を呼びかけています。