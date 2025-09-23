巨人の戸郷翔征投手（２５）が２３日の広島戦（マツダ）に先発するも４回５安打４失点で降板した。

立ち上がりからリズムをつかむことができなかった。まずは先頭の中村奨に二塁打を放たれると、その後は小園への死球などから二死一、二塁とピンチが拡大。最後は５番・末包に２点適時二塁打を浴びて先制点を献上した。

なんとか立て直したいところだったが、２回には二死と追い込んでから投手・玉村に中前打を許すと、続く中村奨に左翼席への特大２ランを被弾してさらに２失点。序盤だけで４点のリードを奪われる展開となった。

３回以降は持ち直して無失点としたが、０―４の４回に打席が回ってきたところで代打・石塚が送られこの日は降板が決定。ベンチでは悔しげな表情を浮かべていた。

今季はここまでマツダスタジアムで計３試合に先発したものの勝利はなく、４月１１日の同カードでは４回途中１０失点（自責９）を喫するなど右腕にとっては鬼門と言える球場。「やっぱり広島戦の失点というのは特に今年は多いので。１点でも少なくチームの勝ちに貢献できれば一番」と今季最後となる同地での試合で悪いイメージを払しょくする覚悟を示していたが、悔しさが残る結果に終わった。