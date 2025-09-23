「肌触り良い」「1枚でおしゃれ！」【しまむら】パトで狙いたい♡「配色カーデ」

季節の変わり目である今の時期、サッと羽織れるカーディガンがあれば便利かも。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】から登場した配色カーディガン。1枚でサマ見えが狙える配色デザインに加え、着心地も良さそうな優秀アイテムです。きれいめにもカジュアルにも着やすいので、しまパトの際はぜひ狙ってみて。

レイヤード風のデザインが特徴の配色カーデ

【しまむら】「配色ニットカーディガン」\1,639（税込）

淡色好きのインフルエンサー@（アンダーバー2つ）koko.oさんとのコラボで発売されたカーディガン。重ね着をしたようなデザインが特徴で、1枚でサマ見えが狙えるかも。上品かつシャレ感のある配色も、垢抜けに一役買ってくれそう。@（アンダーバー2つ）koko.oさんによると「肌触りも良く ずっと着ていたくなるような着心地です」とのこと。カラーは、中薄橙と濃黄緑のシックな2色をラインナップ。

秋ムードを盛り上げるダークトーンのカーデ

こちらは色違いの濃黄緑を着用。こっくりとした秋らしいカラーで、シーズンムードを盛り上げつつ上品に決まりそう。シンプルなワンツーでもサマになるため、忙しい大人女性の強い味方になってくれるかも。エレガントなマーメイドシルエットのスカートを合わせれば、レディライクな今っぽコーデの完成。

