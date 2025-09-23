阪神は２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）に、４時間半の熱戦の末、延長１２回２―２で引き分け。クライマックスシリーズで対戦する可能性のあるＤｅＮＡに対して１４勝８敗３分で大きく勝ち越したシーズンとなったが、藤川球児監督（４５）は、「今日のようにほとんど横並びの数字で。不思議なゲームですけど、もうすべての過去のこと。しっかりやっていかないといけない」と表情を引き締めながら振り返った。

先発・ニックネルソンは５回５安打２失点で降板となったが、後を継いだリリーフ陣が無失点リレーを披露。３番手・及川雅貴投手（２４）は７回、先頭の林を空振り三振に抑えて１７試合連続ホールドを記録し、ＮＰＢ記録に並んだ。

指揮官は左腕が６０試合以上に登板していることから、「シャットダウンして休みでもよかったんですけど」としつつ、「目指すところがあるのは限られた選手だけなので、よく抑えたと思います」とたたえた。

また延長１２回に登板したドラフト１位ルーキー・伊原は、二死一、二塁とピンチを背負いながらも最後は山本を遊ゴロに仕留めた。２０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）では１点ビハインドの８回に登板し、オースティンの２ランを浴びていたことから、虎将も「違う姿をファンやチームメートに見てもらえたのかなと。ああやって失敗も成功も含めて成長するのかなと感じました」とうなずいた。

打線は試合前時点で防御率０・５７と抑え込まれていたハマ先発・ケイ相手に中盤に奮起。１点ビハインドの６回には、大山の左翼席に飛び込む今季１２号の同点ソロも飛び出した。しかし７回以降はハマのリリーフ陣に苦しみ、好機こそ作りながらもあと１本が出なかった。

この日の試合で、今季のＤｅＮＡ戦は全て終了。試合後はスタンドのファンから球児コールが送られ、手を振って声援に応えた指揮官は「ビジターでの勝率も非常によかったシーズン。全国のタイガースファンに感謝です。まだ続くので期待してみてほしいです」と話し、球場を後にした。