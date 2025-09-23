¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÄÌøÎ¼À¸¡¡MUSASHI²¼¤·À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢£Ö£±¡ÖË»¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£³Æü¤ÎÎ©ÀîÂç²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡Ê£³£µ¡Ë¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢¸ß¤¤¤ËÀè¤òÆÉ¤ß¹ç¤¦¹âÂ®¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬ÃæÈ×¤«¤éÎ¼À¸¤Ï½ù¡¹¤Ë£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾ù¤ê¡¢´ØÀáµ»¤ÇÌåÀä¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤à¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¶õÃæµ»¤ÇÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤â¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ò¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´Ý¤á¹þ¤ß¤ä½³¤êµ»¤Ê¤É¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌÔ¹¶¤òÂÑ¤¨¤Ì¤¯¤È¡¢½ªÈ×¡¢ÀãÊø¼°¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤À¡£¤½¤³¤«¤é·îÌÌ¿åÇú£²Ï¢È¯¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢£±£·Ê¬£²£°ÉÃ¤ÇµÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¼À¸¤Ï¡Ö½éËÉ±Ò¡¢ÂçÀ®¸ù¤À¡ª¡×¤È²÷ºÈ¤ò¶«¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë·»¤ÎÍ¥ÇÏ¤ÈÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò£±£µÆü¤Ë£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¤ÈµÈ²¬À¤µ¯¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡ÖÀÄÌøÎ¼À¸¤¬¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤«¤é¥Ô¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Ä©Àï¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡£¤³¤Î²¶ÀÄÌøÎ¼À¸¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¡ª¡×¤ÈÍ×µá¡£²¦¼ÔÁÈ¤«¤é¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÍ¥ÇÏ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÄ©Àï¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤Ï°ÂóîÍ¦ÇÏ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤í¤¦¤ÈÀÄÌøÎ¼À¸¤ò¼Î¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¡Ä¡£»²¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡£Ã¯¤«ÀÄÌøÎ¼À¸¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¢¥¸¥¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡É¬¤º¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤Ë¶¯¤á¤Î»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢²¦¼ÔÁÈ¤âÄ©Àï¤òÇ§¤á¤ÆÂÐÀï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢°æ¾åÎ¿¤«¤éÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢²¦ºÂÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¡¢¼õÂú¡£¡ÖË»¤·¤¤¡ª¡¡Ë»¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ÆÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£