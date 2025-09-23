¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¤ËÂçÍ§²ÖÎø¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢¥²¥ó¥¸¥ÖÄ¹ÌîÎ¿Âç¤é
¡¡óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡Ë¤è¤ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¿åÅèô¥¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢²ÃÆ£¾®²Æ¡¢Ä¹ÌîÎ¿Âç¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢ÆâÆ£½¨°ìÏº¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎè»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤ÎÌ¼Ìò¤ËÂçÍ§²ÖÎø¡ª¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤Î¡È¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡É¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡¢Éü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦²¬ÅÄÏÂÏ¯»á¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡Ö2¤Ä¤Î´é¤È1¤Ä¤Î·è°Õ¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£°¦¤¹¤ëÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿Æ¡¦Îè»Ò¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢Éü½²¼Ô¡¦¥ì¥¤¥³¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î´é¤Ë¤Ï¡ÈÉü½²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢Éü½²¤òÀÀ¤¦1¿Í¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤È½ÉÌ¿¤¬Á¯Îõ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤È»à¡¢ÀµµÁ¤Èºá¡¢°¦¤ÈÁþ¤·¤ß¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î·ã¾ð¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤âÌ¼¤ÎÅ¨¡Ê¤«¤¿¤¡Ë¤òÆ¤¤Ä¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î¼¹Ç°¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢óîÆ£¤Ï¡Ö¿åÌî¤µ¤ó¤¬ÊñÂÓ¤ò´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ìÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÃ¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿åÌî¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÊñÂÓ´¬¤¯¤ó¤À¡Ù¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÊñÂÓ¤ò´¬¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÊñÂÓ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¥¥ì¥¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´ËÆ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡±¢¼¾¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤ÎËö¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹Îè»Ò¤ÎÌ¼¡¦²Ï°æÍ¥ÆàÌò¤Ë¤Ï¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎÍ¥Æà¤Î¿´Í¥¤·¤¤É×¡¦²Ï°æÌÀÉ§¤Ï¡¢ÆâÆ£½¨°ìÏº¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥Æà¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¿·Æ²º»¿¥¡Ê¿·ÀîÍ¥°¦¡Ë¡¢ËÌ¾òºÌ¡Ê¹á²»¡Ë¡¢³ëÀ¾·ÃÈþ¡Ê¾®ÎÓ¤¤Ê»Ò¡Ë¡¢ºÙÀîÍýº´»Ò¡ÊÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤Î¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡¦º»¿¥¤«¤éÅÔ¹ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÄ¹ÈøÍ³µª»ÒÌò¤ò¡¢¿åÅèô¥¤¬Ç®±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦ÎÙ¿Í°ì²È¤â²ò¶Ø¡£20Âå¤ÎÊì¿Æ¡¦¤µ¤Á¤ò²ÃÆ£¾®²Æ¡¢¤µ¤Á¤ÎÇ¯²¼Èà»á¡¦¥¿¥¯¥ä¤ò¡¢¿·²ò¼á¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹ÌîÎ¿Âç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Á¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¶õ¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»ÒÌò¡¦º´Æ£Âç¶õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î7Æü23»þ15Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£°Ê¹ß¡¢Ëè½µ²ÐÍË23»þÊüÁ÷¡£
