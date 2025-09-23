◆パ・リーグ 日本ハム０―７楽天（２３日・エスコン）

ＣＳ進出につながっていくアーチが右翼へ伸びていく。初回１死三塁。楽天・黒川史陽内野手が粘りに粘って１１球目をフルスイングすると、飛球は右翼ブルペンへ飛び込んだ。「何とか犠牲フライを」という無欲の一振りが先制の４号２ランとなり、チームを勢いづけた。

４回、５回に単打を放って今季２度目の猛打賞をマークすると、８回の第５打席で左前打を放ってプロ６年目で初の１試合４安打を記録した。「うれしいですけど次の試合が大事になると思います」と浮かれるところはない。三木監督も「成長を感じる打席が多かった」とほめたたえた。

左打席での優れたミート力を生かした打撃で６月中旬から内野のレギュラーに定着。直近７試合連続安打で打率も３割台と好調を維持する。残り１０試合で３位オリックスとのゲーム差は４・５と変わらないが、逆転するチャンスはある。２４日からは本拠地に首位ソフトバンクを迎えての３連戦。お立ち台で次戦へ向けての気持ちを問われると、球場を埋めた日本ハムファンから期待を込めた声援が届いた。「この声援に応えられるよう頑張ります」。まずは首位を倒して、オリックスとの３連戦へ勢いをつける。