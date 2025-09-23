お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（56）が23日放送のテレビ東京「ありえへん∞世界 2時間半SP」に出演。お笑いタレント明石家さんま（70）から言われた言葉に感動したと明かした。

岡田はさんまの関西の番組に出た際に、帰りの新幹線が偶然一緒になったという。さんまは、車両が一緒になった芸人にコーヒーを振る舞うことがあり、その日は岡田も「コーヒーをいただいた」と語った。

岡田はさんまのところに行き、お礼を言ったところ「“それは、面白かったで賞やって”言われて。いや…これジーンときて」と明かした。

さらに、降り際にも「岡田、お前腕上がったな」と言われ「めっちゃうれしい！」と言うと、MCの「SUPER EIGHT」村上信五も「珍しい」と驚いていた。

岡田は「本当にこれはもう、うれしいわ。こういう言葉、本当に憧れの大先輩やから、これはもうある意味お守りやわ。これはまた、やっていこうかなって言う、ある意味自信になったね。先輩方の何気ない一言で、我々後輩は勇気づけられるのよね」と言い、自身も後輩に「おもろかったら素直に“あれおもろいな”とか、どんどん言うた方がええなと思った。これ大事や」としみじみと語った。