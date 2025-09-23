「本来の力を発揮する妨げに」 足首の回復遅れが懸念される久保健英　ミッドウィークの次節は微妙か「長時間の出場は難しいだろう」

久保の復調が待たれる(C)Getty Images

レアル・ソシエダの久保建英は現地時間9月19日に行われたラ・リーガ第5節の対ベティス戦で2試合ぶりに先発出場するも、66分に交代が告げられベンチに下がった。未勝利が続くチーム状況とともに、久保が日本代表の米国遠征で痛めた、足首の回復状況を不安視する声も聞こえてきている。

【動画】久保建英が開幕戦でゴラッソ！エリア外から左足で突き刺した鮮烈弾の映像

敵地でのゲームとなったベティス戦、レアル・ソシエダは1-3で敗れリーグ戦3連敗。5戦を終え2分け3敗とまだ今季初白星を掴めずにいる。その中で、チームの核となるはずの久保のパフォーマンスも上向いておらず、現地メディアによるこの試合でのプレー内容への評価も、厳しい指摘がほとんどだった。

スポーツサイト『MUNDO DEPORTIVO』でも9月21日のトピックの中で、「日本人ウインガーは精彩を欠き、万全のコンディションではないことを示した」などと久保の動きを振り返っている。

今月行われた日本代表の米国遠征でのメキシコ戦で負った足首捻挫の影響が、ベティスとのゲームで「プレー全般に及んでいた」と説いており、久保の右ウイングの動きについても、「ベティスの左SBジュニオル・フィルポをなかなか突破できず、プレーに明らかな制限が見られた」などと説明。さらに、「スムーズな動きができず、爆発力も削がれており、それが自身のパフォーマンスだけでなく右サイドからの攻撃の推進力にも響いた」と分析する。

また守備面でもやはり本来の状態ではなかったとして、攻守において、「持ち前の才能から期待される水準には遠く及ばない内容となった」と訴えている。