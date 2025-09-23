2025年9月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人に影響されやすい日。自分の考えを持つことが安心につながるはず。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
低調ながら深い感動を味わえる運も。趣味に没頭しよう。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
運気に暗雲が。誰かに肩入れすると評判が低下するので注意。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
契約するなら今日がチャンス。ただし契約書は十分確認を。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
対人運が乱れ気味。余計なことは絶対に言わない覚悟を。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
欲しい物がハッキリする日。目的達成のため貯金を始めて。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
周囲と衝突する暗示。自己主張は引っ込めたほうが安全！
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
礼儀知らずな態度はひんしゅくのもと。特に敬語には注意を。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
近所に注目。今日親しくなれば、いざというときの心強い味方に。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友達との買い物には注意。友情も財布も守る意識を大切に。
2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
堂々と主役を張って正解の日。遠慮せずに前に出よう。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ステップアップのチャンス。目の前の困難も成長の糧にして。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)