¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤í¡×µÜÏÆºéÎÉ¡¢ÈþÂÀ¤â¤â¡õÈþº¿¹ü¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡ª ¡ÖÆü¾ï¤ò±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×
´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¤µ¤ó¤Ï9·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤¤ã¤·¤ã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¤ÎÈþÂÀ¤â¤â¡õÈþº¿¹üºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆü¾ï¤ò±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ï»ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¤ÎÈþÂÀ¤â¤â¡õÈþº¿¹üºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤µ¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×µÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖSeattle¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢12Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥·¥¢¥È¥ë¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤´¤Ï¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2ËçÌÜ¤Ï¡¢µÜÏÆ¤µ¤ó¤¬¹õ¤¤¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤ËÊÒÊý¤Î¸ª¤ò½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯º¿¹ü¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¿¤Ó¤ëµÓ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Õ¤Î¤µ¤¯¤éÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×10Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥ª¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿µÜÏÆ¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤Î¤µ¤¯¤éÎÉ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬ÇúÈþ½÷²á¤®¤Æ¡×¡Ö¥»¥ì¥Ö¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)