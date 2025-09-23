＜大相撲九月場所＞◇十日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】ファンが騒然となった照ノ富士「現在の姿」

大相撲九月場所十日目、解説で登場した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方の“激変”ぶりにファン騒然となった。すっきりとした姿に「こんなに変わるんだ」「何キロ痩せたん？」と反響が相次いだ。

現役時代は身長192センチ、体重176キロの巨漢を誇り、怪我で一時は大関から序二段まで陥落するもそこから横綱まで上り詰め、計10度の幕内最高優勝を果たした元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方。今年一月場所で引退後は照ノ富士親方として後進の指導にあたっていたが、6月に年寄“伊勢ヶ濱”を襲名した。

伊勢ヶ濱親方となって初めてABEMA大相撲中継の解説を務めた今場所十日目。番組冒頭で心境の変化について聞かれると「相変わらずやっています」と、部屋での指導については「難しい部分もあれば、楽しい部分もある」、来年1月31日に控えた自身の断髪式は「本当にやることが多くて、どこからどうやってやればいいかわからない」と、簡潔に口にした。

その後、実況席では伊勢ヶ濱部屋の幕内力士が話題に。三役昇進を目指すも、七日目の取組で腕を負傷した前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）について、伊勢ヶ濱親方は「もともと右の二頭筋が切れていますから、そこの痛みが出たということで。でも相撲が取れないほどではないと本人が言っているので」と現状を説明。怪我に耐えて連勝する成績に「今場所はいい相撲を取っていると思います」と評価した。

そんな伊勢ヶ濱親方は、現役時代に比べてほっそりとした姿も視聴者の注目を集めた。現役時代は176キロだった伊勢ヶ濱親方だが、スリムになった姿にファンからは「めっちゃ痩せたね」「こんなに変わるんだ」「何キロ痩せたん？」「小さくなった」「ちょっとこぢんまりした？」「スリムになった」と反響が続々と寄せられた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）