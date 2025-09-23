¡Úºå¿À¡Û¹¥Ä´DeNA¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡¡±äÄ¹11²ó¤ÏÁöÎÝË¸³²¤Ç¥Ô¥ó¥Á³ÈÂç¤â1»àËþÎÝ¤«¤é´äºêÍ¥¤¬2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA2-2ºå¿À(23Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ºå¿À¤Ï±äÄ¹12²ó¤ÎÀï¤¤¤ÎËö¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ï14¾¡4ÇÔ¤È¹¥Ä´¤Î2°ÌDeNA¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡£2²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Í¥ë¥½¥óÅê¼ê¤¬Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë18¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£5²ó¡¢Á°Àî±¦µþÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï2»à3ÎÝ¤«¤é·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤Ë¤ÏÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î12¹æ¥½¥í¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤¬Æþ¤é¤º¡£±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÅû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤Îµ¾ÂÇ¤Ë¡¢»³ËÜÁª¼ê¤ÈÊá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤¬¸òºø¡£¤³¤ì¤¬ÁöÎÝË¸³²¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢Ìµ»à1¡¢2ÎÝ¤«¤é¤ÎºÆ³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µå¿³¤«¤é¤Ï¡ÖÊá¼ê¤¬ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎË¸³²¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢1¡¢2ÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÇÀâÌÀ¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¹³µÄ¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´äºêÅê¼ê¤¬ÂåÂÇ¤Î¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤È²ÃÆ£¶ÁÁª¼ê¤ò2¼ÔÏ¢Â³¤Ç3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢±äÄ¹12²ó¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤¬Æþ¤é¤º¡¢2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡£2°Ì¤ÎDeNA¤È¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ï14¾¡8ÇÔ3Ê¬¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£