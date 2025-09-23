Rayの2大エースが爆誕♡【乃木坂46・金川紗耶】＆【本田紗来】が“Ray”について語りつくす！

Ray㋲たちの最大の魅力は、なんといってもみんなとっても仲がよいということ♡ そこで今回は、Ray㋲の先輩である乃木坂46・金川紗耶と、後輩の本田紗来に「Ray」についてたっぷりと語りあってもらいました。Rayのぷりかわ代表2人による仲睦まじいトークは必見です！

ぷりかわ代表♡【やん×さら】 Rayの2大エースが爆誕！ 専属モデルの面々がガラッと変化して新たにRayの世界観を引っ張っていく、金川紗耶と本田紗来の2大エースケミ♡ 先輩と後輩として“Ray”について、語ります。 右から、本田紗来、金川紗耶。

「オトナと子どもの間をさまよってる。そのさみしさをまとったガーリーが“ぷりかわ”だと思う」ーーー 紗耶 金川紗耶（以下、紗耶）：「紗来ちゃんのなかでRayってどんな印象？」 本田紗来（以下、紗来）：「私は専属モデルになる前から、やんちゃんや鈴木愛理さんのことが大好きだったので、どこかまだ憧れみたいなものがあります。 もともとRayが表現している“ぷりかわ”なファッションやメイクも大好きなので。」 紗耶：「可愛いだけじゃなくて、儚さやさみしさみたいなものをまとってる世界観で、女のコの持つ魅力を引き立ててくれるよね。 私のなかでは紗来ちゃんって 、顔もスタイルもキャラクターもRayを具現化したような存在だなって思うんだよね。オトナと子どもの間っていう雰囲気がピッタリ！」 紗来：「いやいや！私はRayモデルとしてまだ未熟中の未熟なので、先輩たちと撮影が一緒になると、ポージングを勉強させてもらっています。 今日はやんちゃんと一緒の撮影だったので、こっそり拝見してたんですけど……（笑）。やっぱりポージングも表情も完璧すぎて……とてもいい時間だったなって思います」 紗耶：「ありがとう、すごくうれしい♡ ふだんはラフな服を着ることのほうが多いから、Rayの現場で着る“ぷりかわ”なお洋服は、私にとって特別な日に着れるごほうびみたいな感覚。 だから、撮影に来るのが毎回楽しみで仕方ないんだよね！」 紗来：「わかります！私も大好きな可愛いものであふれているRayの現場は、いつもワクワクしています♡」

「Rayを引っぱってくれている憧れの先輩。追いついて、並んで引っぱっていける存在になりたい」ーーー 紗来 紗耶：「ところで会うたびに美が増してるよね、紗来ちゃん。見た目も中身もどこまであかぬけていくんだろうってぐらい。そこがすばらしくて後輩ながら尊敬してます！」 紗来：「やんちゃんをはじめ、先輩たちはみなさん本当に可愛い方ばかりなので……。少しでも近づきたいっていう思いがあるから、がんばれるんです。 今日もこうやって2人で撮影をして、お話ができたからもっと自分を磨きたいって思ったし、これからもがんばろうって気持ちでいっぱいです！」 紗耶：「頼り甲斐がある♡ これまで先輩たちがつくってきてくれた、Rayらしさをきちんと残しつつ、いまどきのファッションも取り入れて、読者の方が何度でも見たくなるような誌面を一緒に盛り上げていきたいよね。 私、紗来ちゃんと一日中一緒のロケ撮影がしてみたい……（笑）」 紗来：「私もまだまだ新人ですけど、最近は琉ちゃんとか後輩もできたので、先輩たちから日々学んでいるものをきちんとつなげていきたいなっていう気持ちでいます！ ロケ撮影はまだ少し苦手ですが…… 、一緒に撮影をしてもはずかしくないようにもっともっとがんばります」 紗耶：「私も紗来ちゃんに憧れ続けてもらえるようにがんばっていきます！そして、Rayをこれからもたくさんの女のコに愛してもらえるように、がんばります♡」 〈右・紗来〉チュールトップス 10,890円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）レーススカート 9,900円／31 Sons de mode（ダブルエー）ネックレス 18,800円／スーザン アレクサンドラ（リディア）シアータイツ／スタイリスト私物〈左・紗耶〉ワンピース 12,999円／H＆M Studio AW2025 コレクション（H＆M）下に着たレースキャミソール 41,800円／ロペ（ジュンカスタマーセンター）へッドアクセサリー 21,780円／CA4LA ブレスレット 27,500円／アガット シアータイツ／スタイリスト私物 撮影／横浪修 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）取材・文／アンドウヨーコ

