保育園で「嫌なことされた」4歳女子→深呼吸した後の行動に8.6万いいね「気合い入れ？」「良く考えた」【ママリ】

4歳児の冷静な一手に思わず笑みが

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、くたまる(@chapikof)さんの投稿です。

くたまるさんの次女さんは保育園へ通っているそうです。ある日次女が「お友達に嫌なことをされた」とくたまるさんに報告。その後の返しが大人顔負けだと話題です。それがこちら。

冷静に「しんこきゅー」をして、気持ちをしっかりと整えてから、ちゃんと感情を表現したというあたりがなんとも愛おしいですね。小さな子どもなりに感情をコントロールしようと頑張る姿、とても尊いです。大人でもなかなかできないことですので、4歳児ですでにこの方法を習得しているのは本当に素晴らしい！



この投稿には「ぶん殴る前の気合い入れみたいな深呼吸ですごい」「深呼吸して、落ち着いて、良く考えた結論『怒った』」といったリプライがついていました。子どもの素直さに癒されるエピソードでした。

