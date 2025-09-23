ASTRO出身ROCKY（ラキ）、プライベートでも「音楽制作に没頭」仕事は趣味の延長【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】ASTRO（アストロ）出身のROCKY（ラキ）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
【写真】ASTRO出身アーティスト、プライベートでも「音楽制作に没頭」
ROCKYは抜群の歌唱力とダンスで「Bounce Man」「Music is my Life」の2曲を披露し、ROCKYならでは世界観を演出。日本語も交えながら挨拶し、最後までファンサービスを忘れず、声援に応えながらステージを後にした。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
ROCKY：今回披露した「Bounce Man」はファンの方のヒーローになりたいという気持ちで作りました。今日皆さんにこの曲を聴いていただけてとても光栄です。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、秋冬に気になっているファッションを教えてください。
ROCKY：マフラーなどを利用して、自分なりにファッションを楽しもうと思います。
― 最近のマイブームはなんですか？
ROCKY：趣味と仕事分野が一緒で、音楽制作に没頭しています。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
ROCKY：ご飯をきちんと食べたり、自分の生活を整えたり、細かいところから意識していくことが大切です。
― ありがとうございました！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
