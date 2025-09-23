日産「新型3列シートSUV」発売で“問合わせ”殺到!? 精悍グリル×正統派“タフギア”仕様「ロッククリーク」が大注目！ “大規模マイチェン”実施した「エクストレイル」 販売店の反響は
新グレード「ROCK CREEK」に大注目
日産は2025年8月21日、大規模マイナーチェンジを行った新型「エクストレイル」を発表しました。9月18日に発売しています。
ようやく発売された新型エクストレイル、ユーザーからの反響などはどうでしょうか。首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。
初代エクストレイルがデビューしたのは2000年10月。「4人が快適で楽しい、200万円の「使える4駆」』を商品コンセプトに、アウトドアスポーツを思いきり楽しんでいる20代〜30代のユーザーをターゲットに開発したミドルサイズSUVです。
4人で乗って（乗車定員は5名）、4人分の荷物がきちんと積めるだけでなく、シートやラゲッジボードなど、汚れてもすぐに落とせるような使い勝手も持ち合わせていました。
その後、エクストレイルは現在に至るまで途切れることなく販売されており、現行モデルは2022年7月にフルモデルチェンジした4代目にあたります。
上質さをプラスしたほか、全車が1.5リッター可変圧縮ターボエンジンの「e-POWER」ハイブリッドを採用。「プロパイロット」などの先進装備も充実させています。
これまで一部改良を実施したことはありましたが、大きなマイナーチェンジは今回（2025年8月）が初となります。
日産として国内初となるGoogleを搭載した「Nissan Connect」インフォテインメントシステムや、3Dビュー機能およびインビジブルフードビュー機能を搭載した「インテリジェント アラウンドビューモニター」を搭載しています。
外観はフロントマスクを中心にフェイスリフトを実施しており、内装はインストルメントパネル上部のカラーを黒色に変更、オプションのナッパレザーシートがタンからブラウンに変更されています。
また、今回のマイナーチェンジでは日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）によるカスタムカーの新モデル「ROCK CREEK（ロッククリーク）」が追加されています。なお、NMCの「AUTECH（オーテック）」シリーズは継続されています。
ROCK CREEKは、アウトドアを好むユーザーに向けてフロントグリルやバンパーなど外装パーツや、防水シートな内装などを専用のパーツを装備し、初代エクストレイルから受け継いできた正統派の「タフギア」イメージをさらに高めたモデルです。
そのほか、エクストレイルをアウトドアイメージにカスタマイズする「SOTOASOBI パッケージ」が追加されています。
ボディサイズは全長4705mm×全幅1840mm×全高1720mm、駆動方式は2WD（FF）と4WD（e-4ORCE）、トランスミッションはCVTのみです。
新型エクストレイルの価格（消費税込）は、384万3400円から494万6700円。カスタムカーは、オーテックシリーズは514万1400円から590万1500円、ROCK CREEKが475万6400円（2列）、488万6200円（3列）です。
現行エクストレイルとして初のマイナーチェンジを実施したわけですが、ユーザーの反響について、首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。
「新型（マイナーチェンジモデル）が発表されたということもあって、ネットニュースなどでエクストレイルのマイナーチェンジの情報を知り、ご来店されたり、お問い合わせいただくケースが多いです。
スタンダードモデル、オーテック、そして今回から追加されたNISMO、ROCK CREEK、SOTOASOBI パッケージなど、選択肢がグッと増えましたので、どのモデルがお好み（ご希望）かをご説明しながらニーズを伺っているような状況です。NISMOのお客様は指名買いが多いですね。
今回、追加されたROCK CREEKは今どきな仕様なので、クルマ好きというよりはアウトドアがお好きなお客様がご興味を示してくださいます。
年齢層的には40代前半〜の小さなお子様がいらっしゃるご家庭がメインという印象です。
ご納期については、モデルにもよりますが2〜5ヶ月程度を見込んでいます」
また、別の日産ディーラーにも話を伺いました。
「YouTubeでたまたまROCK CREEKの動画をご覧になり、気になってお問い合わせいただくケースが何件かありました。
街乗りっぽいSUVよりもアウトドアユースを意識したモデルを考えていたので、全席防水シートが標準装備というROCK CREEKがぴったりというご意見を伺い、嬉しい限りです。
ミニバンだとどうしても生活感があるし、スマートすぎるSUVはちょっと苦手。
キャンプや河原でBBQなど、アウトドアライフを楽しんでいらっしゃるご家族様にしっくりくるモデルとしてご検討いただけると期待しております。
ちなみに、ご納期はモデルにもよりますが2〜4ヶ月程度を見込んでいます」
かつてSUVは、本格モデルを中心に「RV」「クロカン」と呼ばれていた時代がありました。
都会的なモデルが増えたいま、タフさを追求したエクストレイルはどちらかというと、この「RV」「クロカン」の呼び名が相応しいように感じます。
なかでもROCK CREEKはよりその傾向を強くさせた本格派なモデルだけに、今後の反響を大いに期待したいところです。