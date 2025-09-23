◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走で、武豊騎手が騎乗した３番人気のガビーズシスター（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アポロキングダム）は最後の直線で外から伸びてきたが４着だった。２０１２年のアースサウンド以来、１３年ぶり２頭目の牝馬による勝利とはならなかった。

同馬は昨年末のカペラＳで重賞初勝利。今年、海外初挑戦のリヤドダートスプリント・サウジＧ２で３着。前走の東京スプリントでは大外枠からのスタートで終始、外を回るレース運びで５着に敗れていた。今回は初めての１４００メートルだった。

１番人気で菱田裕二騎手が騎乗したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分２４秒８。８番人気だった地元浦和のアウストロ（秋元耕成騎手）が２着。４番人気だった船橋のムエックス（張田昂騎手）が３着になった。

馬連は５８１０円。馬単は８１３０円。３連複は６８１０円。３連単は４万１６６０円。

武豊騎手（ガビーズシスター＝４着）「終始、外、外を回る競馬。スピードの乗りも悪かった。距離はこなせる」