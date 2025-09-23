結婚式10日前、夫が出勤に。預け先が見つからず…ドタキャンは、やっぱりダメ？【ママリ】
友人の結婚式に行きたいのに夫が急に仕事に
友人の結婚式を10日前にドタキャンするのって非常識ですよね？😭
1ヶ月と1歳の子供がいるので、子供を夫に預けて参列予定でしたが、
夫がその日出勤になってしまい、代わりの人も先日癌がわかったらしく最近休職に入ってしまいました💦
つまり夫しか仕事に出られる人がおらず、休めないとの事。
元々は出勤の予定はなく、間違いなく休めるとの事で招待を受けたのですが、、
実の両親もその日は仕事、義両親も仕事です。
まさかだったので困ってます💦
ドタキャンするのって非常識ですよね、、、
どうやってか参列できないか困ってます。
投稿者さんは2人の子どもを夫にお願いして友人の結婚式に出席する予定でしたが、結婚式の10日前に急遽夫が仕事になってしまいました。その日は投稿者さんの両親・義理の両親ともに都合が悪く、頼れないそうです。結婚式の直前に預けられなくなってしまうのは困りますね。
結婚式のドタキャンについてさまざまな声が
この投稿にママリでは、さまざまな意見が寄せられていました。その中には、「どうしても預けられないのなら、ドタキャンも仕方がない」との声がありました。
身勝手な理由なら非常識ですが、病気や怪我の場合欠席することもあるだろうし、今回の件もどうしても預けられないなら仕方ないと思います。お祝いや電報送って後日謝罪の連絡かお友達と個人的にご飯行ってお祝いするとかですかね。
でもご両親も義両親も絶対に休めないんですかね？
投稿者さんによると、地域のファミリーサポートも利用できない時間帯だったそうです。投稿者さんの身勝手な理由でのドタキャンであれば迷惑ですが、預け先がなくなってしまったのは仕方がないことといえます。いろんなところに確認したけど見つからなかったと理由をきちんと話せば、友人も納得してくれるはずです。
後日、友人に会った際にはキャンセルしたことを改めてお詫びしましょう。ただし、結婚式直前だと食事や引き出物の準備が済んでいてキャンセル料がかかる場合も。欠席を伝える際にはキャンセル料の有無についても確認し、どのように負担するのか相談してくださいね。
そのほかには、「一度友人に状況を相談してみる」との声もみられました。
まず状況をお友達に相談してみてもよいかもしれません！
10日前にキャンセルが分かるのと、ギリギリの1～2日前にキャンセルが分かるのでは式場の対応も変わってくるかもしれませんし…！
それで早めに分かる方が助かると言われたら今の段階で欠席と決めて、ギリギリでもいいから探しても良いよと言われたら探すと思います💦
キャンセル時の対応は、結婚式場によって異なります。早めに伝えればキャンセル料がかからなかったり、ギリギリまで預け先を探せたりするかもしれません。友人が許可すれば、子連れで出席できたり可能性もあります。いろんな方法を選択できるよう、出席できるか怪しそうとなった時点で友人に相談するようにしましょう。
小さな子どもがいると、思いどおりに行動できないこともありますよね。同じような状況で困ったときは、ぜひこの投稿を参考にしてみてください。
