秋の高校野球はきょう決勝が行われ、富山商業と高岡第一が対戦しました。



8年ぶりの富山商業か？ 24年ぶりの高岡第一か？ 秋の県高校チャンピオンを決める決勝戦は富山市民球場で行われました。



富山商業の先発は、大会屈指の本格派右腕エースの藤岡。藤岡は140キロを超えるストレートを軸に、ランナーは出すものの要所を締め得点を許しません。





高岡第一の先発、こちらは県ナンバー1左腕の呼び声高いエースの前田。前田は4回に1点は失うものの140キロを超えるストレートで試合を作ります。1点を追う高岡第一は5回表、ランナーを1人置いて好投を続ける9番の前田。左中間を破るタイムリースリーベースで同点に追いつきます。しかし、直後の5回ウラ。富山商業はランナー2塁3塁から、9番の堂口が勝ち越しとなる2点タイムリーヒットを放ちます。6回と7回にも追加点を奪った富山商業。エースの藤岡が9回を投げ、被安打411個の三振を奪う好投を見せるなど、投打で圧倒した富山商業が6対1で勝ち、8年ぶり20回目の優勝を飾りました。決勝で対戦した2校と、きょうの3位決定戦で勝利した氷見、4位の新湊の4校は、来月11日から県内で行われ、来年のセンバツ出場への重要な選考材料となる北信越地区大会に出場します。