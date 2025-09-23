氷見市できょう、能登半島地震からの復旧とまちづくりを考える検討会議が開かれました。専門家は、まちの将来像を描くうえで、住民が共通の目標を持つことが重要だと指摘しました。



氷見市役所で開かれた会議には、学識経験者や経済界、液状化被害を受けた地区の住民らが出席しました。



あいさつした菊地市長は、「氷見の未来のために忌たんのない意見を出してほしい」と呼びかけました。



氷見市の公費解体は、対象となる953棟のうち、およそ7割が完了しています。





きょうの会議では、金沢工業大学建築学部の蜂谷俊雄教授らが、被害が大きかった氷見市北大町の将来像を提案しました。住宅と住宅の間に散策路を設けることや、ひみ番屋街と連携して、簡易型ホテルやシェアオフィスを整備することなどが盛り込まれています。これに対して出席者からは、「観光面で期待が高まる」、「人口減少を意識してビジョンを描くことが欠かせない」といった意見が出されました。また、液状化被害を受けた住民は、「将来を考えやすくなった」と話しました。金沢工業大学 蜂谷敏雄教授「地域の方が共通の目標、夢を持つことが重要ですね。みんなバラバラの方向に走ったら、結局どこにも進まなかったみたいになる。もっともっと、こういうふうなところも注目してほしいとか、そのたたき台だということで」検討会議は今後、まちづくりの課題整理や方向性について議論を続けていくことにしています。