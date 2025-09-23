9月25日に発売される頓知気さきなさんの初フォトブック『また明日！』（光文社）の3種の裏表紙が公開されました。同作は通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版の3種類で展開されます。



【写真】温泉につかってリラックスした表情の頓知気さきなさん

通常版の裏表紙は熱海ロケ初日の古民家でのショットで、温かな日差しの中でランジェリー姿でくつろぐ頓知気さんの姿が収められています。セブンネットショッピング限定版の裏表紙は昭和レトロな温泉で水鉄砲を持ってポーズを決めた1枚、楽天ブックス限定版の裏表紙は温泉の湯船に浸かってリラックスしている彼女を上から撮ったショットとなっている。



通常版裏表紙について「熱海ロケのファーストショットなのでまだちょっと緊張していたんですが、窓際がとてもポカポカしていて、ゆったりした穏やかななかで撮影ができ、徐々に緊張がほぐれていきました」と振り返りました。



セブンネットショッピング限定版裏表紙については「温泉の壁面のタイルに描かれた絵がとってもポップで可愛くてテンションが上がりました。ヒーローにハマっていたので、水鉄砲でいくつかポーズをとったなかの1枚です」、楽天ブックス限定版 裏表紙については「このフォトスタイルブックには、今まで見せたことのない自然体な私がたくさん写っています。温泉に浸かってリラックスしているこんな表情もかなりレアだと思います」と語っています。



【頓知気さきなさんプロフィル】

とんちき・さきな 25 歳 2000年3月6日生まれ 大阪府出身 T160 B 型 2018 年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fatale としてデビューし、活動中。2019 年にミスiD2019 を受賞。2019 年5 月より「青春高校3年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022 年8 月から『bis』レギュラーモデルに。2023 年より本格的にソロ活動もスタート。