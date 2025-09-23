【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】妻の生きがいは奪えない！でももう食えん＜第12話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第12話 ごめん……！【マコトの気持ち】
【編集部コメント】
マコトさーん！ どうして本当のことを言わないんですかー！？ モモカさんだって、そんな事情があるならきっと理解してくれるはずですよ？ マコトさんはモモカさんを悲しませたくなくて言い出せなかったようですが、それがかえってよくない結果になっていますよね。「生きがい」なんて言われたら、弁当作りをやめさせるのは酷だと思うかもしれませんが……今後のためにも早めに白状するのが正解な気がします。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
