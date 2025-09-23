2025年9月、俳優の佐藤健が自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅にお笑いコンビの千鳥・ノブを招待したことを明かした。

（関連：【画像あり】千鳥ノブ、佐藤健の豪華自宅で裏話暴露）

佐藤とノブは以前から交流があり、YouTubeでは富山旅行に行ったり、テレビ番組では『佐藤健＆千鳥ノブよ！ この謎を解いてみろ！』（TBS系）で共演も果たしている。

佐藤の自宅に到着したノブは、リビングに入るなり「こいつTENBLANKしてるやん！」とツッコミ。TENBLANKとは、佐藤が主演のドラマ『グラスハート』（Netflix）で、佐藤が所属するバンド名のことだ。複数のピアノが置かれている様子を見て、思わずツッコミを入れたのだろう。

さらにノブは『グラスハート』に番組の司会者役で出演したところ、まさかのオールカットになったという経緯も暴露。これには佐藤も「声だけの出演」に変更になったと説明し、談笑する仲の良さを見せた。そして途中から俳優の町田啓太も登場。さらに宮崎優も登場し、TENBLANKの面々がどんどん集合していく。ノブは「坂本（志尊淳）の位置やん」とツッコミつつ、予想外の状況に圧倒されているようだ。そして最終的には志尊淳も登場。どうやらメンバーはノブのために料理を作るようだ。佐藤は「それだけのことをしたと思っていて」と謝罪し、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「優しさに溢れてる」「最後に見る夢」「神回」といった声が集まった。

（文＝向原康太）