AIの技術で水害の危険性が高まったときに自動で避難を呼びかける装置の紹介です。実用化に向けた実験が進められています。



■門脇明伸記者

「こちらのカメラに近づいてみますと、人に反応して下のスピーカーから警報がなりました。この機能を使った水害対策への取り組みが進められています」



AI機能を搭載したカメラとスピーカーが一体になった機器は、東京に拠点を置く企業が開発しました。





■アクシスコミュニケーションズ 丹生孝正さん「今こちらのAIカメラでは人という動体を検知してそれが特定の場所に入ったらアラートを鳴らすというシステムを組み込んでいるんですけどこれが水害対策に関しましては水位を検知しまして一定の水位に達したら警報を鳴らすであるとかそういったシステムを組み込むことができるようになっています」今月10日、県内では局地的に激しい雨が降り、大竹市では1時間に降った雨の量が観測史上最大を記録しました。大雨による災害への備えは欠かせません。河川が増水した際などAIの技術を駆使することで、迅速に避難を呼びかけることができるほか、人的な負担も減らせるといいます。■アクシスコミュニケーションズ 丹生孝正さん「従来ですと監視カメラの映像が監視センターに送られて特定の水位を超えたらアラートをあげるようなボタンを押すであるとかそういった人による判断を行って作業を行う必要があったんですけども」（この装置では）一定のところまで行ったら黄色いアラートをあげる警戒水位をこえたら赤いアラートを発しましてすぐに逃げてくださいといったような音声で避難を促す注意を促すということができるようになっています」開発した企業は自治体と連携して装置の実証実験を進め、早期の導入を目指したいとしています。【2025年9月23日 放送】