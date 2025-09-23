元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！」に火曜コメンテーターとして生出演。「最後にしようと思うこと」を明かした。

「もう最後にしようと思っていることがあるか？」の質問に北斗は「カジノやるとね、最後にしようと思うのよ」と明かした。

しかし「なんだけど、ホテルに泊まるとね、なんか外資系みたいなホテルに泊まると匂いするじゃない、いろいろ。ちょっと香水みたいな。それがラスベガスの匂いに似ているんだよね。眠らさないようなガス出てるみたいな。眠くならないガス出てるみたいな…そうするとやりたくなっちゃうんだよね。免税店みたいな匂いするところあるじゃない。（香水っぽい）あそこ行くと海外行きてぇなーみたいな」と語った。

すると同じく火曜コメンテーターの作家の岩下尚史史氏（64）が「ベラージオの香りを嗅ぎに行きたいよね」とラスベガスの高級ホテルの名前を上げた。北斗は「そこは泊まったことないけどね」答え、岩下氏が「どこ泊まんのよ」と質問。北斗が「そのへんの周り」と明かし、「あの砂漠にあるモーテル的な？」と言うと、笑いが起き、「そこまでは落ちてないもん。もうちょっとあの近く」と反論した。