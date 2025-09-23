石川県七尾市の中島町を深紅に染めて開催された能登の代表的な秋祭り「お熊甲祭」。2年ぶりに開催された伝統の祭りに今回、初めて担ぎ手として外国人が参加しました。

鉦と太鼓の音が響く中、神の使い・猿田彦に連なり、各地区の神輿や深紅の枠旗が集結した「お熊甲祭」。



長年続く伝統の祭りですが、能登のほかの祭りと同様、担ぎ手不足や後継者不足などに悩まされています。



まずは祭りの魅力を、もっとたくさんの人に知ってもらいたい… 8月には、世界の大舞台、大阪・関西万博「石川の日」で、祭りを披露しました。

そして、2年ぶりに通常開催となったことしの祭には、外から眺めるだけではなく、実際に参加して体感してもらおうと、大勢の外国人を招待しました。



日本に住み、ボランティア活動をする21人の外国人たち。



神様を迎え入れる、神聖な儀式からの参加です。

お熊甲祭奉賛会・丸山 善広 副会長：

「本当に神様は、目に見えないものを崇拝をして幸せを祈る。神様が存在しているというところを、この田舎のお祭りを通して知っていただきたい」



参加した外国人：

「すごい興味深いです」

「言葉出ないけどかっこいい」

「日本の歴史の文化でしょ、珍しい、あんまり見れない。あした、もっと楽しみかな。大変だけど楽しみだと思います」

そして迎えた、祭り当日。



「神様って女性ですか？」

「人間ではないのはわかってるんですけど、私、神にあったことないからわからない」



神様を先導する猿田彦が舞う、神輿の太鼓にも挑戦です。

地元の人に交じって、高さ20メートルの枠旗を担ぎ、受け継がれてきた能登の伝統を体で感じていました。



参加した外国人：

「楽しいです。みんなで盛り上がって一致団結している感じが」

「ちょっとびっくりしました。でっかいと思います。本当に知らなかった。めっちゃ面白いでしょ、心を感じるでしょ、みんな一緒に一生懸命でしょ。でも知らなかった、おかしいね。だけど本当に来てよかった。来年も来る」

中島町の人たちが、大切につないできた伝統。



ことしのお熊甲祭は、国境も文化の壁も超え、次世代への扉を開く、新たな一歩を踏み出す祭りとなりました。