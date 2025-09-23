日本ハムは２３日、本拠地最終戦（エスコン）で楽天と対戦し０―７で敗戦。２試合連続完封負けを喫した。

先発・孫が初回一死二塁から黒川に４号２ランを浴び先制点を献上。２回も一死満塁からニゴロの間に２点目を許す苦しい投球でこの回での早期降板を強いられた。

その後、救援陣も毎回先頭打者の出塁を許す苦しい展開。５回には一死満塁からこの日ＮＰＢ史上４人目の通算９００試合登板を果たした宮西が代打・フランコの犠飛で追加点を奪われると、６回にも４番手・玉井が浅村に押し出し四球を与え楽天に突き放された。

８回二死一塁からは５番手・古林も浅村に右翼へダメ押しの９号２ランを浴びた。

打線は相手先発・ハワードの威力ある直球と抜群の制球力の前に沈黙。６回までわずか１安打と中盤まで攻略の糸口を見いだせなかった。

７回途中にハワードが負傷降板後、一死一、二塁とこの日初めて得点圏に走者を置いたものの、後続が続かず。最後まで得点を奪えず今季最多となる３万６１６２人の大観衆の前で本拠地最終戦を飾れなかった。

ただ、試合後の新庄剛志監督（５３）は本拠地最終戦セレモニーで、満面の笑みを浮かべながらサプライズでマイクパフォーマンスを披露。ファンに向け「みなさん一年間温かいご声援ありがとうございました」とあいさつするとその後は、「なんと（今日）ファイターズ負けてしまいましたけど、喜んでいいものか、ソフトバンクも負けました」と“新庄節”を炸裂させた。

さらに指揮官はファンに今後の戦いに向けた意気込みも宣言。

「僕たちは一ミリも（リーグ優勝を）諦めていません。僕たちが３連勝して万が一ソフトバンクが３連敗したら…逆転で１位になります」

ファンの大歓声を受けながら最後まで逆転でのリーグ優勝に向け勝ち進んでいくことを誓っていた。