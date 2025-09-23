◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走は、１番人気で菱田裕二騎手が騎乗したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が最後の直線で堂々と抜け出し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。半兄のドライスタウトが２０２３年に勝っており、同レース初の兄弟制覇となった。勝ちタイムは１分２４秒８。

同馬は２４、２５年と２年連続でポラリスＳを制覇。その後、栗東Ｓ、東海Ｓで５着だったが、地方のダートグレード競走に初挑戦の今回、待望の重賞初タイトル獲得となった。

馬連は５８１０円。馬単は８１３０円。３連複は６８１０円。３連単は４万１６６０円。

８番人気だった地元浦和のアウストロ（秋元耕成騎手）が２着。４番人気だった船橋のムエックス（張田昂騎手）が３着になった。

菱田裕二騎手（サンライズフレイム＝１着）「（１番人気に応えた）力のある馬に乗せていただいて、ここに来るまで勝つことをイメージしていましたけど、その通りの結果になって、すごくうれしいです。

（スタートは）隣の馬が出てしまうトラブルがありましたが、いい意味でというか、待たされたことで、おとなしく待ってくれていました。振り返ってみてもダートからのスタートのとき、スタートが速く、きょうも二の脚がすごく速くて、想定していた以上にいいポジションを取れました。

（道中を振り返って）もう少しゆっくり行っていいかなと思ったのですけど、馬なりで先頭の馬をかわしていく手応えでした。直線も短いですし、変にブレーキをかけるより、いいかなと思って乗っていました。脚いろが衰えることなく、ゴールまで走り切ってくれました。

（ゴールの瞬間は）本当にうれしかったです。

（浦和コースは初めて）跳びが大きい馬で小さなコーナーはどういう風に走ってくれるかなと思っていたのですが、全くバランスを崩したとか、スピードの乗りが悪いことなどはなく、すごく上手に走ってくれたと思います。

（サンライズフレイムの強さは）調教などが簡単なタイプではないと思いますし、調整を含めてすごく難しい部分はあると思いますけど、今回、うまく調整していただけましたし、いつも騎乗させていただくとき、本当にいい状態で力のある馬に乗せていただいて、すごくにうれしいです。

（祝日で集まった多くのファンにメッセージを）浦和競馬場に来させていただくのは２回目なんですけど、たくさんの方に来ていただいて、すごく声援を送っていただいて、勝つこともできたので本当にうれしいです。また、この競馬場に来て勝利をできることを目指して、頑張りたいと思います」