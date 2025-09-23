ピル英中銀チーフエコノミスト 先週の投票ではＱＴを１０００億ポンド維持したかった ピル英中銀チーフエコノミスト 先週の投票ではＱＴを１０００億ポンド維持したかった

ピル英中銀チーフエコノミスト

先週の投票ではＱＴを１０００億ポンド維持したかった

英国の量的緩和（ＱＥ）へのアプローチは他国より透明性が高い

ＱＥは効果を発揮したが、その影響の管理は困難だ

機能不全に陥った市場で国債を売却しない方針は明確に示してきた

先週の量的引き締めペースに関する金融政策委員会（ＭＰＣ）の投票は、市場での存在感を縮小する現実的なアプローチだった

量的緩和からの脱却の必要性をより重視した

市場の機能改善にはより強い確信を持っている



※先週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）ではＱＴペースを年間１０００億ポンドから７００億ポンドに減速させた。反対票を投じたのはマンとピルの２名だった。前者は６２０億ポンドへの減速を、後者は１０００億ポンド維持を主張した。

