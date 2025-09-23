ＯＥＣＤ 世界経済成長率予想 ２０２５年は３.２％（前回２.９％）、２０２６年は２.９％（据え置き）
ＯＥＣＤ 世界経済成長率予想
世界全体: ２０２５年は３.２％（前回２.９％）、２０２６年は２.９％（据え置き）
米国: ２０２５年は１.８％（前回１.６％）、２０２６年は１.５％（据え置き）
中国: ２０２５年は４.９％（前回４.７％）、２０２６年は４.４％（前回４.３％）
ユーロ圏: ２０２５年は１.２％（前回１.０％）、２０２６年は１.０％（前回１.２％）
日本: ２０２５年は１.１％（前回０.７％）、２０２６年は０.５％（前回０.４％）
英国: ２０２５年は１.４％（前回１.３％）、２０２６年は１.０％（据え置き）
