¡Ú¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡¡»ëÅÀ¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾Àï¤ÎÅÚÉ¶¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê10ÆüÌÜ¡¡¡ûÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆÍ¤½Ð¤·¡Ë¶×¾¡Êö¡ü¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¤Í¡£Àè¾ì½ê13ÆüÌÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤êÍ¥¾¡¤òµö¤·¤¿¶×¾¡Êö¤È¤ÎÃíÌÜ¤Î°ìÈÖ¡£º£¾ì½ê¤Î¶×¾¡Êö¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èë¤á¤¿ÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¹¥¾¡Éé¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¶»¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î½ÐÂ¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢º¸¤«¤é¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¶×¾¡Êö¤ÎÂÎ¤¬´ÊÃ±¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤¬ºÝÎ©¤Ä¼èÁÈÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¤Î°õ¾Ý¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÁêËÐ¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²£¹Ë¤ÎÂÎ¤¬Æü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤âÎÉ¤¤¡£²Æ½ä¶È¤Ç½½Ê¬¤Ë·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿À®²Ì¤À¤í¤¦¡£¾ì½êÁ°¤Ï¾¯¤·Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¾ì½ê¤È·Î¸Å¤ÏÊÌÊª¡£»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¾ì½ê¤ÎÁêËÐ¤ÇÆÃ¤ËÎÉ¤¤¤Î¤¬¡¢°ú¤µ»¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Àè¾ì½ê¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀäÂÐ¤Ë°ú¤¯¤Þ¤¤¤È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤â¼ã¸µ½Õ¤Ë²÷¾¡¤·¤ÆÁ´¾¡¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£Î¾²£¹Ë¤¬¹¥Ä´¤À¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁêËÐ¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶×ºù¤â¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¸Åç¤ÈÎÉ¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁêËÐ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾Àï¤ÎÅÚÉ¶¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë