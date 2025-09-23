ミッフィーデザインの「ユースキン」が今年も数量限定で登場だよ。上品な花の香りにも癒される...

2025年9月現在、ユースキンでは、ミッフィーのイラストを採用した『ユースキンhana ハンドクリーム ミッフィーデザイン』を数量限定で販売しています。

取扱店舗限定の香り＆パッケージも

70周年を記念した"ヒストリー"デザインで登場しています。

写真左から、ラベンダー・ジャパニーズローズ・キンモクセイ・サクラ・ユズ・無香料。そして取扱店舗限定のジャスミン・ランの全8種類がラインナップ。

毎年好評の「ジャスミン」「ラン」は、今年も取扱店限定アイテムとして登場。ジャスミンは気分を高めてくれ、ランは程よく甘く華やかな香りです。

『ユースキンhana（ハナ） ハンドクリーム』は、ビタミンB6・ビタミンE（うるおい成分／ピリドキシンHCl、酢酸トコフェロール）配合で、手荒れを防ぎながらしっかりとうるおす高保湿処方が特長です。

塗った瞬間ほのかに感じる花の香りで（無香料を除く）、気分転換やリラックスタイムにもぴったり。

アルコールフリー・パラベンフリー・動物由来成分フリー・鉱物油フリーで、肌にやさしい4つのフリー処方も嬉しいポイントです。

内容量は50グラム。希望小売価格は各770円。

※価格は税込です。

（C）Mercis bv

東京バーゲンマニア編集部