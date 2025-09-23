寝たまま・座ったままできる！ 腰痛改善に効果的な「前胸伸ばし」
「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）
腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?
漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！
そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。
※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■前胸伸ばし
1 横向きに寝てひざを直角に曲げる両腕を身体の前に伸ばしたら両手を重ね4秒かけて鼻から息をゆっくり吸い込む
※足の位置は背骨の延長線上に
2 口から息を吐きながら6秒かけて片腕を背中の方向へ動かし胸をできるだけ開く
※腕だけを動かさずに肩甲骨を使って腕をまっすぐ伸ばす
3 4秒かけて鼻から息を吸い口から息を吐きながら6秒かけて1の姿勢に戻る
※視線は指先に
▶1〜3を左右1セットずつ
■「座ってできる」前胸伸ばし
1 イスに腰かけて骨盤を立てる鼻から息を吸いながら4秒かけて背筋を伸ばす
※反り腰にならないように！
2 口から息をゆっくり吐きながら6秒かけて片腕を前にもう一方の腕を背後に下ろし首と胸を上から順にゆっくりねじる
3 4秒かけて鼻から息を吸い口から息をゆっくり吐きながら6秒かけて1の姿勢に戻る
【重要】おへそは正面を向けたまま動かさない
▶1〜3を左右1セットずつ
著＝たかツキなほり、監修＝西良浩一／『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』