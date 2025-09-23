ヘッドで同点弾の知念。写真：鈴木颯太朗

　自らのミスを帳消しにした。

　鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪とホームで対戦している。

　鹿島は28分に失点。知念慶がエリア内のファウルでPKを献上。これをヴィトール・ブエノに決められた。
 
　その３分後だ。鹿島が試合を振り出しに戻す。右サイドを攻め上がった植田直通がクロスを供給。これに反応したのが知念。打点の高いヘディングシュートをぶち込んだ。

　ボランチが板についてきた30歳は、もともとはストライカー。点取り屋の本能を発揮してみせた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】PK献上をゴールで取り返す。“ストライカー”知念慶が起死回生の同点ヘッド弾

 