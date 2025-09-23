PK献上で失点。ミスは自分で取り返す！ 鹿島のボランチ知念慶が同点弾。打点の高いヘディングシュートをぶち込む！
自らのミスを帳消しにした。
鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪とホームで対戦している。
鹿島は28分に失点。知念慶がエリア内のファウルでPKを献上。これをヴィトール・ブエノに決められた。
その３分後だ。鹿島が試合を振り出しに戻す。右サイドを攻め上がった植田直通がクロスを供給。これに反応したのが知念。打点の高いヘディングシュートをぶち込んだ。
ボランチが板についてきた30歳は、もともとはストライカー。点取り屋の本能を発揮してみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK献上をゴールで取り返す。“ストライカー”知念慶が起死回生の同点ヘッド弾
