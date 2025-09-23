Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月23日は、日本人の顔にしっかりフィットするRay-Ban（レイバン）のサングラス「RB4258F」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[レイバン] サングラス ユニセックス大人 0RB4258F 601/19 CLEAR GRADIENT LIGHT BLUE 52 14,955円 （49%オフ） Amazonで見る PR PR

Ray-Banのサングラス「RB4258F」が14,955円で登場。日本人向けのデザインで1日中つけていても快適です

世界中の人々に愛されるアイウェアブランドのRay-Ban（レイバン）。アメリカ軍の要請によりパイロット用のサングラスを作ったことが起源です。

アジアンフィット設計として日本人向けに誕生したサングラス「RB4258F」が現在49%オフ。今だけ14,955円で販売中です。

鼻パッドを高くしたデザインで日本人の鼻にぴったり固定。激しい動きや振動でも、メガネのずれ落ちに悩むことはありません。

鼻パッドはフレームと一体になっており、顔に跡がつきにくいのもポイント。

軽量で弾力性のある素材を使用し、 長時間掛けていても疲れにくい快適性を実現しています。

テンプルにあるRay-Banのロゴがオシャレ！ 幅広いシーンで使えるサングラスです

クラシックなデザインと最新のトレンドを融合させた「RB4258F」。老若男女、どんな人でも着用しやすいところが魅力です。

洗練されたデザインで顔馴染みも良く、日常のスタイルにクールかつスタイリッシュさを演出。

フォーマルからカジュアルなファッションまで、さまざまなシーンで大活躍します。

左右のテンプルにRay-Banのロゴがあり、ワンポイントでさりげなく主張。細部までこだわったファッション性の高いサングラスです。

紫外線もしっかりカット。釣りや運転、アウトドアなどの強い味方です

高品質のレンズは紫外線を99％以上カット。日差しが強い日の車の運転や海釣りでも、しっかりまぶしさを抑えてくれます。

濃淡のあるグラデーションカラーは、エレガントさとオシャレ感をアップ。

丸みのあるレンズとシンプルなデザインが特長的な「RB4258F」はセレブ御用達。

日常使いやアウトドアでも使いやすいサングラスで、あなたの一日を彩ろう！

[レイバン] サングラス ユニセックス大人 0RB4258F 601/19 CLEAR GRADIENT LIGHT BLUE 52 14,955円 （49%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ray-Banアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月23日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp