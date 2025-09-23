日本人の顔にしっくりハマる。洗練レイバンが“ほぼ半額”は買い！ #Amazonセール
本日2025年9月23日は、日本人の顔にしっかりフィットするRay-Ban（レイバン）のサングラス「RB4258F」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
Ray-Banのサングラス「RB4258F」が14,955円で登場。日本人向けのデザインで1日中つけていても快適です
世界中の人々に愛されるアイウェアブランドのRay-Ban（レイバン）。アメリカ軍の要請によりパイロット用のサングラスを作ったことが起源です。
アジアンフィット設計として日本人向けに誕生したサングラス「RB4258F」が現在49%オフ。今だけ14,955円で販売中です。
鼻パッドを高くしたデザインで日本人の鼻にぴったり固定。激しい動きや振動でも、メガネのずれ落ちに悩むことはありません。
鼻パッドはフレームと一体になっており、顔に跡がつきにくいのもポイント。
軽量で弾力性のある素材を使用し、 長時間掛けていても疲れにくい快適性を実現しています。
テンプルにあるRay-Banのロゴがオシャレ！ 幅広いシーンで使えるサングラスです
クラシックなデザインと最新のトレンドを融合させた「RB4258F」。老若男女、どんな人でも着用しやすいところが魅力です。
洗練されたデザインで顔馴染みも良く、日常のスタイルにクールかつスタイリッシュさを演出。
フォーマルからカジュアルなファッションまで、さまざまなシーンで大活躍します。
左右のテンプルにRay-Banのロゴがあり、ワンポイントでさりげなく主張。細部までこだわったファッション性の高いサングラスです。
紫外線もしっかりカット。釣りや運転、アウトドアなどの強い味方です
高品質のレンズは紫外線を99％以上カット。日差しが強い日の車の運転や海釣りでも、しっかりまぶしさを抑えてくれます。
濃淡のあるグラデーションカラーは、エレガントさとオシャレ感をアップ。
丸みのあるレンズとシンプルなデザインが特長的な「RB4258F」はセレブ御用達。
日常使いやアウトドアでも使いやすいサングラスで、あなたの一日を彩ろう！
なお、上記の表示価格は2025年9月23日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
