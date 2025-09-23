Image: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jose Miguel T. Tamondong

SFの世界が現実に。

ウクライナにおける無人機を活用した戦闘は、ニュース報道で身近なものとなりました。無人機の存在は今後の戦争の形を変える存在になりましたが、その先を行く開発プロジェクトも進行中です。

AIによる戦闘機操縦の先へ

すでにアメリカ国防高等研究計画局（DARPA）は、F-16戦闘機をAIによる操縦で自律飛行させるACE（Air Combat Evolution）プログラムを展開してきました。

その成功を受け、このほどSystems and Technology Researchと契約を締結。さらに実戦での完全なるAI操縦ミッションを果たせるよう、次段階での活用を目指すAIR（Artificial Intelligence Reinforcements）の新プログラムが立ち上げられました。

同プログラムでは、1130万ドル（約16億8000万円）を費やし、AIで戦闘機を操縦できる以上の完成度が目標です。これまでは人間のパイロットがコックピットに座りつつ、そのもとでAIによる操縦や戦闘を進められるスタイルが基本でもありました。

しかし新たなステージでは、もう人間は戦闘機内へ一切乗り込むことなく、戦場における想定外の事態へもAIのみで対応し、ミッションを完遂して帰還できるスタイルが理想とされています。

無人の戦闘が基本に？

いまDARPAがAI操縦を目指しているのは、空の世界だけではありません。すでに無人で海上を航行する舶の「USX-1 Defiant」がテスト中。海の上でも、AIによる操縦のみでミッションを遂行する戦艦の開発などが目標に掲げられています。

完全AI操縦の戦闘機を開発するAIRプログラムは、未知の危険を察知して、変わりゆく戦場の状況にリアルタイムでAI対応していくフェーズが順調にクリアされていっているのだとか。

今後は、Systems and Technology Researchに加え、さらなる提携先とともに、あらゆる事態へ即応できるシステムへと仕上げられていくそう

Source: DARPA、Systems and Technology Research