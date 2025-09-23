浦和競馬のダートグレード競走「第36回テレ玉杯オーバルスプリント」（Jpn3、1400メートル、12頭立て）は23日の11Rで行われ、1番人気のサンライズフレイム（牡5＝栗東・石坂、父ドレフォン）が4コーナー手前で先頭に立つと、そのまま押し切って1着。これが重賞初優勝となり、2年前のドライスタウト（牡、父シニスターミニスター）に続く兄弟制覇となった。

2着に8番人気の浦和所属アウストロ、3着は船橋の4番人気ムエックスと南関東勢が健闘し、3連単＜10＞＜11＞＜11＞は4万1660円（144番人気）の高配決着となった。

▽テレ玉杯オーバルスプリント 1991年に1900メートルの重賞「テレビ埼玉杯」として創設。2005年以降は距離が1400メートルに短縮された。08年3月には、浦和所属でJRA転入後G12勝（95年マイルCS、96年安田記念）を挙げたトロットサンダーの功績をたたえて「トロットサンダー記念 オーバルスプリント」へのレース名変更が決まった。11年からは指定交流重賞競走となって、テレ玉（テレビ埼玉）杯の冠号が復活した。13年からはJpn3の格付けで施行されている。創設当初は年度末開催で97年から5月、05年は6月、06年から12月と変わり、ダートグレード競走となった11年以降は9月施行に定着している。11年以降は13年のセイントメモリー（大井）、18＆19年に連覇を達成したノブワイルド（浦和）に昨年のスマイルウィ（船橋）と南関勢が好走。騎手では戸崎が14〜17年の4連覇に23年の計5Vと、抜群の相性を示す。