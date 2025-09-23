¤É¤¦¤·¤¿¡ª¡©¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤¬4Ï¢Â³¥é¥¹ Âé¸ïÂç¤Ï¡ÈÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢9·î23Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ïºò¥·¡¼¥º¥óÍ¥¾¡¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡£³«Ëë¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢Â³¥é¥¹¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à³«ËëÀï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ºò´üMVP¤ÎÂé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢Å¥¾Â¤ÎÏ¢ÇÔÃ¦½Ð¤Ê¤ë¤«
¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂé¸ï¤¬Â³¤¤¤Æ¾ï¤Ë¾å°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤éÂé¸ï¡¢Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ç2Ï¢Â³¥é¥¹¡¢ºòÆü¤âÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÝÆâ¤â¥é¥¹¤È¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤4Ï¢Â³¥é¥¹¤ò°ú¤¤¤¿¡£¤Þ¤À³«Ëë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤«¡£Á´¤ÆÂé¸ï¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤ÎU-NEXT Pirates¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¤«¤éÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¤ò¥Ä¥â¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¡¢ºòÆü¤â¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬½é¾¡Íø¤È¡¢¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¤¬Áá¤¯¤â¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤â¤³¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢µ×¡¹¤Ë¶¯¤¤¾®ÎÓ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ³ô¤Î°ì¿Í¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï³«ËëÀï°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï²ù¤·¤¤¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼ÀÐ¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËÂ³¤¯¥Á¡¼¥à2¾¡ÌÜ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤«¡£
¡¡TEAMÍëÅÅ¤ÏÇë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£º£´ü½éÀï¤Ç¤ÏÁ¯Îõ¤Ê¿ÆÇÜËþ¤ò¥¢¥¬¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤òÁáÂ®¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢°Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÇë¸¶¼¡Âè¡£³«Ëë¤«¤é2Ï¢¾¡¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡ÖÍëÅÅÍ¥¾¡¡×¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¡£
¡Ú9·î23ÆüÂè1»î¹ç¡Û
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í34°Ì¡¡¢¥48.4
TEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í7°Ì¡¡¡Ü58.5
BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¸Ä¿Í35°Ì¡¡¢¥48.8
U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¸Ä¿Í31°Ì¡¡¢¥25.5
¡Ú9·î22Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¡Ü89.8¡Ê6/120¡Ë
2°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¡Ü87.7¡Ê2/120¡Ë
3°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü52.7¡Ê4/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü37.4¡Ê2/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü30.3¡Ê4/120¡Ë
6°Ì¡¡BEAST¡¡¡Ü14.1¡Ê4/120¡Ë
7°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü11.8¡Ê4/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¡Ü1.6¡Ê6/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥134.6¡Ê4/120¡Ë
10°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥190.8¡Ê4/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë