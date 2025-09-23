【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）

【映像】３人翻弄の「おしゃれヒールパス」

まさに”無双状態”とも言えるパフォーマンスだった。マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、圧巻のキープ力でボールを運ぶと、最後はボックス内でヒールパスからチャンスを演出した。

マインツはブンデスリーガ第4節でアウクスブルクを4−1で撃破。佐野は14分にブンデスリーガ初ゴール、60分に初アシスト、69分にプレアシストと大車輪の活躍を見せ、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

他にも何度も圧巻のプレーを披露。そのひとつが、76分のワンシーンだ。自陣でアウクスブルクのクロスを阻止すると、佐野が前方に走り出してボールを引き出した。さらに相手のプレッシャーを簡単にかわすと、そのままボールをキープしながらドリブルで前進する。

チームとして時間を使いながらボックス内に進入すると、日本代表MFがテクニックを活かした連携で魅せる。MFパウル・ネーベルからパスを受けた佐野は、前後を敵3人に囲まれながら完璧なヒールパス。背後に抜けたネーベルにドンピシャでボールが通り、そこからのクロスで決定機となった。

この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「うますぎる！」「佐野が無双し始めたぞ」「そんなこともできるの？」「思わず声出たわ」など称賛の声が寄せられた。

続くドルトムント戦（9月27日）でも、佐野の活躍に期待したい。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

