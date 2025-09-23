40・50代の“おしゃれ服”→【大人のハニーズ】で揃う！ センス抜群♡「秋アイテム」

「この秋のワードローブはどうしよう？」と悩んだら、【ハニーズ】生まれの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】を覗いてみて。ニットベストやテーラードジャケットなど、40・50代のデイリーコーデを品よくしゃれ見えさせてくれそうな秋アイテムが豊富に揃っているもよう！ 今回は、「大人のハニーズ」こと、GLACIER lussoでチェックしたい秋の1軍候補をピックアップします。

秋ムードをまとえるニットベスト

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

シャツやブラウス、ワンピースなど、手持ちアイテムの上からレイヤードするだけでコーデをグッと秋ムードへとシフトさせられそうなニットベスト。ボタンの留め方次第でネックラインの印象チェンジを図れるのが魅力です。ゆったりと余裕を持たせたシルエットと前後差のある着丈が、プラスワンで大人コーデにこなれ感を演出します。

クラシカルムード漂う、旬ジャケット

【GLACIER lusso】「テーラードジャケット」\6,900（税込）

クラシカルな雰囲気で、この秋の主戦力になりそうなテーラードジャケット。ヘリンボーン素材の風合いが上品かつ秋らしさを醸し出し、バサっと羽織るだけで何気ないいつものカジュアルコーデを端正に整えてくれそうです。ウエストをシェイプしすぎないシルエットや、程よく長めの着丈も近年のトレンドにマッチ。このジャケットを羽織るだけで、コーデの旬度を高めてくれるはず。

絶妙シルエットがこなれ度を高める

【GLACIER lusso】「ストレートパンツ」\4,980（税込）

公式オンラインストアにて「こなれ度抜群のデザイン」と紹介されている、ストレートシルエットのキレイめパンツ。真っ直ぐに落ちる太すぎないシルエットで、気になる脚線をナチュラルにカバーしつつキレイ見せも叶える、絶妙なデザインです。ウエスト後ろ側には隠しゴムが入っているため、タックインも楽に着こなせそう。秋の制服的パンツとして、毎日頼りたくなってしまうかも！

ミドル丈が新鮮かつエレガントなマーメイドスカート

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,980（税込）

裾にかけて控えめに広がるシルエットで、優雅な女性らしさを演出してくれるマーメイドスカート。ボトムスのトレンドが徐々にミドル丈へと移行しつつある今こそ、挑戦したいエレガントな1着です。ゴールドカラーのバックルがついた細ベルトがコーデのアクセントに。頑張りすぎ感なくフェミニンなテイストを楽しみたい大人世代は、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ